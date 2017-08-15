Василий Березуцкий в 500-й раз выйдет в составе ЦСКА

Защитник Василий Березуцкий в матче против "Янг Бойз" проведет свой пятисотый официальный матч в составе ЦСКА. 356 из них пришлись на чемпионат России, 95 – на еврокубки, 48 – на Кубок и Суперкубок России и 1 – на Кубок премьер-лиги. Лишь два футболиста красно-синих смогли преодолеть рубеж в 500 матчей за ЦСКА – Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. (Алексей МОРОЗ)