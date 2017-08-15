20:11 | Футбол — Лига чемпионов

Василий Березуцкий в 500-й раз выйдет в составе ЦСКА

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Защитник Василий Березуцкий в матче против "Янг Бойз" проведет свой пятисотый официальный матч в составе ЦСКА. 356 из них пришлись на чемпионат России, 95 – на еврокубки, 48 – на Кубок и Суперкубок России и 1 – на Кубок премьер-лиги. Лишь два футболиста красно-синих смогли преодолеть рубеж в 500 матчей за ЦСКА – Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. (Алексей МОРОЗ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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igogohruhru

Конечно, Вася, Вася, Вася, Ну, кто его не знает? Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы.

21:39

Spartak-Online1

Поздравляю пердуна(болельщик Спартака)

21:23

ABC-Z

Спасибо за игру Василий, удачи!

21:15

rustov

Спасибо, Василий! Респект!!!

21:05

kaduly

Потом сдайте его в антикварный магазин и ещё пол команды

20:52

semyonovmaxim

Надеюсь в юбилейном не налажает......

20:30