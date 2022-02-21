Унаи Эмери о матче с «Ювентусом»: «Мы проделали колоссальную работу, чтобы оказаться здесь»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«В составе «Ювентуса» собраны сплошь футболисты своих сборных, и каждый из них очень опытен, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Но такие игроки есть и у нас: Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт.

Мы проделали колоссальную работу, чтобы оказаться здесь. Хотим получить признание потому, что выиграли, а не показали хороший футбол. Хотим от себя большего. И мы добрались до 1/8 финала потому, что полностью это заслужили".

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.