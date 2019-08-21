Томас Долль очень доволен тем, как АПОЭЛ сыграл с «Аяксом»

Главный тренер АПОЭЛа Томас Долль — о матче с «Аяксом» (0:0) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Я очень доволен игрой. Мои футболисты сыграли великолепно, — цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА. — «Аякс» — одна из лучших команд Европы. Не стоит забывать, как легко они в прошлом сезоне обыграли в гостях «Реал» и «Ювентус». Не считаю, что мы «украли» ничью. Мы заслужили этот результат. Если бы у нас было больше уверенности, мы могли бы забить и даже победить.

Ответный матч состоится в Амстердаме 28 августа.

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