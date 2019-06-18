16:30 | Футбол — Лига чемпионов

Состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов

0
Обсудить

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пары распределились следующим образом

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);

"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);

"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция);

"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния);

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия);

"Дюделанж" (Люксенбург) - "Валлетта" (Мальта);

"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);

"Слован" Братислава (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);

"ТНС" (Уэльс) - Победитель предварительного раунда;

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);

"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);

"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);

ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова);

БАТЭ (Белоруссия) - "Пяст" (Польша).

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ