Состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Пары распределились следующим образом
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);
"Арарат-Армения" (Армения) - АИК (Швеция);
"Астана" (Казахстан) - ЧФР (Румыния);
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);
"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);
"Шериф" (Молдавия) - "Сабуртало" (Грузия);
"Дюделанж" (Люксенбург) - "Валлетта" (Мальта);
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);
"Слован" Братислава (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);
"ТНС" (Уэльс) - Победитель предварительного раунда;
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);
"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова);