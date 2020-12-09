Сиссе назвал расизм чушью

Экс-форвард «Кубани» Джибриль Сиссе поддержал тренера «Истанбула» Пьера Вебо, которого румынский рефери Себастьян Колцеску назвал «черным». Игра 6-го тура Лиги чемпионов между турецкой командоы и «ПСЖ» была прервана в первом тайме.

После случившегося обе команды покинули поле в знак протеста, игра прервана и еще не возобновлена. Футболист стамбульцев Демба Ба начал кричать судьям: Вы никогда не скажете «Этот белый парень». Когда вы упоминаете черного, вы говорите: «Этот черный парень!»

«Горжусь вами мои братья, Ахилле Вебо и Демба Ба. Я уже сыт по горло этой чушью под названием расизм», — написал Сиссе в Instagram.