Сане, Годин и Бенталеб – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Лопеш ("Лион") – Альба ("Барселона"), Алаба ("Бавария"), Годин ("Атлетико"), Хуммельс ("Бавария"), Хименес ("Атлетико") – Сильва ("Манчестер Сити"), Бенталеб ("Шальке"), Сане ("Манчестер Сити"), Стерлинг ("Манчестер Сити") – Агуэро ("Манчестер Сити").
⚽️ Представляем Команду недели в игре Fantasy Football ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/v1xLVp5aHQ– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 февраля 2019 г.
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