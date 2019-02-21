16:35 | Футбол — Лига чемпионов

Сане, Годин и Бенталеб – в команде недели 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА опубликовал символическую сборную недели четырех матчей 1/8 финала турнира Лиги чемпионов. Команда сформирована на основе очков, набранных Fantasy Football.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Лопеш ("Лион") – Альба ("Барселона"), Алаба ("Бавария"), Годин ("Атлетико"), Хуммельс ("Бавария"), Хименес ("Атлетико") – Сильва ("Манчестер Сити"), Бенталеб ("Шальке"), Сане ("Манчестер Сити"), Стерлинг ("Манчестер Сити") – Агуэро ("Манчестер Сити").

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