Маурисио Покеттино: "Надеюсь, следующий домашний матч Лиги чемпионов сыграем на новом стадионе"

После победы на "Боруссией" (1:0) главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал, как слушал гимн турнира с президентом клуба.

– Надеюсь, следующий домашний матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет на новом стадионе, – цитирует Поккетино Sky Sports.

Мы разговаривали об этом с Даниэлем Леви (президент "Тоттенхэма". – Прим. "СЭ"). Перед матчем с Дортмундом мы сидели и слушали гимн Лиги чемпионов, обсуждая, как было бы здорово услышать его в следующий раз уже на новом стадионе.

Напомним, что переезд "Тоттенхэма" на новую арену должен был произойти в начале этого сезона, но был отложен на неопределенный срок. Сейчас лондонцы проводят домашние матчи на "Уэмбли".