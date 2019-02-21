Массимилиано Аллегри: "20 дней, чтобы быть готовыми к испытанию"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Атлетико"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) опубликовал в Твиттере пост, где заверил фанатов "бьянконери", что команда приложит все силы для подготовки к ответной игре с испанцами.

Напомним, что ответная встреча между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдет 12 марта на "Альянц Стэдиум".

– 20 дней, чтобы быть готовыми к испытанию, чтобы жить и побеждать вместе. До конца, – написал Аллегри в своем Твиттере.

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