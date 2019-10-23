Марсель Забитцер: «Мы контролировали игру «Зенита»

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы были под давлением после поражения от «Лиона», — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА. — Теперь судьба в наших руках. Это был отличный футбольный вечер. Заслуженная победа. Мы контролировали игру соперника, и пришел успех.

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РБ Лейпциг — Зенит