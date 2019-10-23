Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Марсель Забитцер: «Мы контролировали игру «Зенита»

22:30
Теги:

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Мы были под давлением после поражения от «Лиона», — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА. — Теперь судьба в наших руках. Это был отличный футбольный вечер. Заслуженная победа. Мы контролировали игру соперника, и пришел успех.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

РБ Лейпциг — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир