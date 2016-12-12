13:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Марек Хамшик: "Наполи" не боится сыграть в 1/8 финала ЛЧ даже с "Реалом"

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Капитан "Наполи" Марек Хамшик заявил, что ему все равно, кто достанется его команде в соперники по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары первого раунда плей-офф турнира определятся сегодня на специальной церемонии, которая начнется в 14.00 по московскому времени.

- Я не боюсь никого, если честно, - цитирует пресс-служба УЕФА Хамшика. - Мы не будем бояться, даже если получим в соперники Криштиану Роналду и "Реал". Если будем играть с определенным настроем, как в минувшие выходные против "Кальяри", то сможем победить любую команду.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Мух

Выноси реал с лч!!! у них везение должно закончиться наконец!

16:29

СереХа

:)

14:33

b@silio

Хамшик - провидец

14:25

delacrua

накаркал )

14:24

Солитон Оренбург

Вот и хорошо что не боится )))

14:22

Вова Великолепный

с ними и будут играть) угадал Хамшик

14:21

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