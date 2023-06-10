«Манчестер Сити» — «Интер»: Де Брейне заменили на 36-й минуте

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне был заменен на 36-й минуте матча с «Интером» в финале Лиги чемпионов — 0:0.

На 30-й минуте Де Брейне сел на газоне, врачи оказывали ему помощь и он вернулся на поле. Однако на 36-й минуте бельгийца все-таки заменили, вместо него вышел Фил Фоден.

Напомним, что в финале ЛЧ-2021 между «Сити» и «Челси» (0:1) де Брейне был заменен во втором тайме. Он получил травму в единоборстве с Антонио Рюдигером, его заменил Габриэл Жезус.