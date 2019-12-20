Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом турнире Лиги чемпионов

19:06
Теги:

УЕФА в своем официальном Twitter подвел итоги голосования за лучшие голы группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим признан мяч полузащитника Марселя Забитцера в ворота «Зенита».

На втором месте — гол нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в ворота «Интера», на третьем — полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты «Локомотиву», на четвертом — гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии».

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 79404
Все опросы
Выбери лучшего футболиста 2019 года!
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир