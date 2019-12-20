Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом турнире Лиги чемпионов
19:06
УЕФА в своем официальном Twitter подвел итоги голосования за лучшие голы группового турнира Лиги чемпионов. Лучшим признан мяч полузащитника Марселя Забитцера в ворота «Зенита».
На втором месте — гол нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в ворота «Интера», на третьем — полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты «Локомотиву», на четвертом — гол форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Славии».
Лучшие голы группового этапа #ЛигаЧемпионов ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 20, 2019
Итоги голосования:
1. Марсель Забитцер ?
2. Луис Суарес ?
3. Дуглас Коста ?
4. Лаутаро Мартинес
Согласны с распределением? ? pic.twitter.com/KB98R1S8HH
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