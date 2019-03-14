Джорджиньо Вайналдум: "Это был важный вечер не только для "Ливерпуля", но и для всей Англии"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (3:1)

– Это был важный вечер не только для "Ливерпуля", но и для всей Англии, – цитирует голландца Sky Sports. – Все английские команды прошли в следующий раунд и для нас это особенно хорошо, потому что нам удалось выиграть у "Баварии" на выезде, что довольно сложно.

Я чувствую, что мы сделали действительно большой шаг. После первого матча многие люди говорили, что счет 0:0 в первом матче – не очень хороший результат. Но у нас было хорошее предчувствие.

"Ливерпуль" знает, как играть, как создавать шансы, поэтому мы были уверены, что у нас будут моменты и мы сможем забить гол.

После победы в противостоянии с "Баварией" (0:0, 3:1), "Ливерпуль" стал четвертым английским клубом, который вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19. Это случилось впервые за 10 лет. Ранее в четвертьфинал вышли "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".