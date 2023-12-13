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«Манчестер Сити» обыграл «Црвену Звезду» и набрал максимальное количество очков в группе Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Црвену Звезду» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

Победу «горожанам» принесли голы Мики Хэмилтона (19-я минута), Оскара Бобба (62-я) и Калвина Филлипса (пен. 85-я).

Голом и результативной передачей за гостей отметился экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. 27-летний кореец забил на 76-й минуте и ассистировал Александру Катаи на 90+1-й.

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:3
Манчестер Сити

В параллельном матче «Лейпциг» на своем поле одержал победу над «Янг Бойз» — 2:1. За немецкий клуб отличились Беньямин Шешко и Эмиль Форсберг. За швейцарцев забил Эбрима Колли.

Лига чемпионов. Группа G
13 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Янг Бойз

«Манчестер Сити» одержал шестую победу в шести матчах и с 18 очками занял первое место в группе G. «Лейпциг» (12 очков) стал вторым в квартете и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Янг Бойз» (4) стал третьим и продолжит выступления в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» (1) замкнула группу и покинула еврокубки.

Источник: Таблица ЛЧ
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
ФК Янг Бойз
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