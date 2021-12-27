Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о жеребьевке Лиги чемпионов, в которой он участвовал.

Россиянину дважды пришлось выходить на сцену, так как жеребьевку пришлось проводить повторно из-за технического сбоя в первый раз.

— Недавно ты дважды проводил скандальную жеребьевку Лиги чемпионов. Как это было?

— Как и любой рабочий день — первая мысль: лень вставать с кровати (улыбается). В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном — ничего страшного. Со мной такое случается — попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день.

— Когда отменилась встреча Роналду с Месси, все вспомнили твою эпохальную реплику про ожидания и проблемы.

— Ну, это уже фраза-мем. Меня не удивило, что именно с ней связали все эту историю.

Полностью интервью Андрея Аршавина «СЭ» читайте здесь