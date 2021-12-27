«Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет». Аршавин — о скандальной жеребьевке
Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин высказался о жеребьевке Лиги чемпионов, в которой он участвовал.
Россиянину дважды пришлось выходить на сцену, так как жеребьевку пришлось проводить повторно из-за технического сбоя в первый раз.
— Недавно ты дважды проводил скандальную жеребьевку Лиги чемпионов. Как это было?
— Как и любой рабочий день — первая мысль: лень вставать с кровати (улыбается). В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном — ничего страшного. Со мной такое случается — попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день.
— Когда отменилась встреча Роналду с Месси, все вспомнили твою эпохальную реплику про ожидания и проблемы.
— Ну, это уже фраза-мем. Меня не удивило, что именно с ней связали все эту историю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю