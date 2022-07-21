Черчесов прокомментировал поражение от «Слована» в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Слована» (1:2) в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«К сожалению, игра идет не всегда так, как мы хотим. Сегодняшний матч не заладился, но надеемся, что все изменится на следующей неделе. Не было особой причины, по которой контроль выскользнул из наших рук на старте. Возможно, немного не хватило концентрации, когда соперник смог сравнять счет, но это часть футбола. У меня есть одна задача — как можно лучше подготовить команду к ответному матчу», — цитирует Nemzeti Sport Черчесова.

Ответная встреча пройдет 27 июля в Либереце. Победитель этой пары выходит на победителя пары «Карабах» — «Цюрих».