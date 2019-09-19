Бэйли выбыл на несколько недель

Нападающий «Байера» Леон Бэйли получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:2). 22-летний игрок выбыл на несколько недель из-за надрыва мышцы, сообщает Kicker.

В нынешнем сезоне Бэйли провел 6 матчей и забил 2 мяча. Он точно не успеет восстановиться к следующему матчу «Байера» в Лиге чемпионов, который клуб из Леверкузена проведет против «Ювентуса».

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