Самедов: «Хвича и «Наполи» здорово смотрятся, но «Милан» очень хорошо сыграл с «Тоттенхэмом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов поделился ожиданиями от противостояния итальянских «Милана» и «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Хвича здорово смотрится, как и «Наполи» в целом. Но «Милан» очень хорошо провел матчи с «Тоттенхэмом» — и это Лига чемпионов: может, у «Милана» не все сейчас получается в Серии А, но они сыграли с «Тоттенхэмом» прагматично и дисциплинированно и заслуженно прошли дальше», — приводит слова Самедова «Газета.Ru».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».