Игонин высказался об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Алексей Игонин высказался об итогах жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов.

«На самом деле, жеребьевка больше волнует, когда наши клубы участвовать. Не всегда финал и полуфинал, а даже какие-то групповые игры могут сложиться как интересно, так и нудно. Нужно смотреть любой матч вне зависимости от того, достоин он финала или нет. Наверное, для нас сейчас самое главное, что наши команды не участвуют в еврокубках, смотреть, как развивается, куда движется футбол», — приводит слова Игонина «Газета.Ru».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».