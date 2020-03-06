Александер Чеферин: «Формат проведения Лиги чемпионов может измениться в ближайшее время»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что союз близок к договоренности с клубами об изменении формата проведения Лиги чемпионов.

— УЕФА близок к договоренности с клубами Европы об изменениях в формате Лиги чемпионов, — цитирует Sky Sports Чеферина. — Мы понимаем, что экосистема европейского футбола очень тесно переплетена, нам нужно держаться вместе. Впрочем, решать исполнительному комитету УЕФА, уверен, что нас ожидает множество дискуссий. Тем не менее, думаю, что мы достигнем соглашения уже скоро, поскольку мы и 95 руководства лиг и клубов понимает принципы, на которых строится модель европейского спорта, а особенно футбола.