Агент: "Думаю, что де Йонг сыграет с "Ювентусом"

Али Дурсун, агент полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, заявил, что его клиент сможет принять участие в ответном матче Лиги чемпионов против "Ювентуса". 13 апреля хавбек получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2), из-за чего был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте.

– У Френки все хорошо. Он отправится с командой в Италию, и я думаю, что он сможет сыграть с "Юве". Сама Френки настроен позитивно, – приводит слова Дурсуна De Telegraaf.

Де Йонг ушел с поля в качестве меры предосторожности. Он почувствовал боль в подколенном сухожилии, но боль не была острой. Кажется, что страх был сильнее, чем само повреждение.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Аякс" состоится во вторник, 16 апреля. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.