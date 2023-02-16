Адейеми: «Хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам с первых минут пришлось непросто, но затем было видно, что каждый бился за всю команду. Мы знали, что сегодня можем добиться успеха. Мы рады победе. Когда бежал на Энцо Фернандеса думал только о том, что надо пробросить мяч мимо него. Ты просто пытаешься победить в выходах один на один, а там как повезет. В любом случае, я очень рад голу.

Новый год, новый заряд удачи. Для меня все просто. Как команда мы много беседовали в ходе зимней паузы, и нас это сплотило. Сегодняшняя победа крайне важна. Было круто играть перед такими болельщиками. Мы хотели осложнить жизнь «Челси» с первой минуты до последней и в итоге выиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Адейеми.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси» состоится 7 марта в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23.00 по московскому времени.