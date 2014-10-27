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27 октября 2014, 17:49

УЕФА завтра примет решение по апелляции ЦСКА на дисквалификацию стадиона

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Завтра станет известно решение по апелляции ЦСКА на решение УЕФА о дисквалификации домашнего стадиона на три матча Лиги чемпионов, а также проведение двух выездных поединков без гостевого сектора, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора армейского клуба Романа Бабаева. Красно-синие были наказаны за беспорядки, которые устроили болельщики россиян во время матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ромой" в Риме (1:5). Напомним, ранее предполагалось, что апелляция будет рассмотрена сегодня.

Источник: itar-tass.com
ФК ЦСКА (Москва)
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