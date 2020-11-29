«Палмейрас» хорош и без Луиза Адриану, Лучо сыграл в футболке с фамилией Марадоны

В центральном матчей 23-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» добился убедительной победы и приблизился к лидерам

Чемпионат Бразилии

23-й тур

«Палмейрас» — «Атлетику Паранаэнсе» — 3:0 (2:0)

Голы: Патрик де Паула, 8 (1:0). Рони 35 (2:0). Рони, 50 (3:0).

«Палмейрас»: Вевертон, Габриэл Менину, Эмерсон Сантос, Гомес, Винья, Зе Рафаэл (Габриэл Силва, 62), Данилу, Лукас Лима (Брену, 70), Патрик де Паулу (Луан, 75), Густаву Скарпа (Алан Эмпереур, 75), Рони (Габриэл Верон, 62).

«Атлетику Паранаэнсе»: Бенту, Эрик (Раванелли, 63), Педру Энрике, Тиагу Элену, Жоау Виктор, Леу Читтадини (Лучо Гонсалес, 63), Веллингтон, Кристиан, Гильерме Биссоли (Лукас Алтер, 46), Валтер (Фабинью, 46), Ренату Кайзер.

Наказания: Данилу, 48. Габриэл Менину, 67. Кристиан, 71 (предупреждения).

Внеплановое омоложение

«Атлетику Паранаэнсе» в последнее время преобразился, за что стоит поблагодарить назначенного в октябре на пост главного тренера Паулу Аутуори. 62-летний специалист изрядно поколесил по свету, поработав в Перу, Португалии, Катаре, Японии, Болгарии и Колумбии. В коллекции трофеев Аутуори значатся два Кубка Либертадорес и победа с «Сан-Паулу» на чемпионате мира среди клубов-2005. Тогда трехцветные обыграли в финале тот самый «Ливерпуль», что несколькими месяцами ранее провел легендарный финал Лиги чемпионов против «Милана».

Правда, в этом году у Аутуори мало что получалось с почти безнадежным «Ботафого», однако новая команда — это принципиально другой уровень. Не гранд, конечно, но прошлогоднее пятое место показательно. Как и последние результаты. «Атлетику» выиграл в чемпионате четыре раза подряд, а на старте плей-офф Кубка Либертадорес только в концовке в меньшинстве упустил победу над одной из лучших команд Южной Америки — «Ривер Плейт» (1:1).

Debaixo dessa lua ?? de hoje, fizemos o primeiro treino pro jogo contra o Palmeiras! ?



? https://t.co/yRVSDDwg7S #VamosFurac?o #PALxCAP pic.twitter.com/wKOFdfWdMz — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 26, 2020

И все это на фоне восьми положительных тестов на коронавирус и нескольких травм. Впрочем, «Палмейрас» живет в этой реальности уже несколько недель, и Абелу Феррейре приходится использовать в деле воспитанников клубной академии даже раньше, чем славящийся вниманием к молодежи португалец планировал. Когда в середине недели зелено-белые в Кубке Либертадорес обыграли на выезде эквадорский «Дельфин» (3:1), в их составе было только шесть игроков из основной обоймы.

«Получилась смесь хорошо подготовленных молодых футболистов с опытными, но изначально это был взгляд в будущее, а не на ситуацию сразу после моего приезда», — подчеркнул Феррейра, отметив еще и помощь, которую оказывают юношам ветераны. Между тем, в пятницу «Палмейрас» объявил о расторжении контракта с 33-летним Рамиресом. Ирония судьбы заключается в том, что бывший полузащитник «Челси» в последнем матче поразил собственные ворота.

Em primeiro plano: ??

Em segundo plano: Maior Campe?o do ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/XSHIx159kw — SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) November 27, 2020

Универсалы «Палмейраса»

«Палмейрас» по-прежнему играет без Луиза Адриану, который снова травмировался. А так как это не единственная потеря, многие футболисты выходят на непривычных позициях. Тем не менее, система выглядит работоспособной. Например, Патрик де Паула — опорный полузащитник и классный разрушитель. В субботу он играл ближе к атаке и проявил себя, словно заправский нападающий. Открылся на грани офсайда под передачу Лукаса Лимы и с разворота отправил мяч под перекладину.

«Атлетику» на фоне хозяев смотрелся тяжеловато и не успевал за мыслью соперника. В этом плане показательно второе взятие ворот, когда после прострела справа гости потеряли в площади ворот Габриэла Менину. Опять не ждали там универсала, который обычно играет либо в опорной зоне, либо правого защитника? Правда, гол в итоге записали не на 20-летнего Менину, который недавно заслужил вызов в сборную, а на Рони. Он с ленточки внес мяч в сетку, успев поставить корпус спешившему на подстраховку сопернику.

? Lucho vai vestir a 10 em homenagem ao Maradona na partida de hoje. #VamosFurac?o #PALxCAP pic.twitter.com/JuU4KFplIK — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 28, 2020

Забив дважды, Рони демонстративно не праздновал голы в ворота своего бывшего клуба. Но все же самой красивой историей стал выход на поле 39-летнего Лучо Гонсалеса. Обычно он играет под третьим номером, однако в этот раз на спине аргентинца была «десятка» и фамилия Диего Марадоны. Впрочем, и он, и арендованный у «Ахмата» Раванелли вышли на поле слишком поздно. «Атлетику» так и не сумел впервые за 15 лет выиграть пять матчей подряд, а «Палмейрас» продолжает преследовать группу лидеров.

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