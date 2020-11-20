«Васку да Гама» заинтересован в Дзенге

Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла подтвердил, что ему нравится кандидатура Вальтера Дзенги на пост главного тренера. Однако пока клуб не планирует делать изменения.

— На данный момент у нас есть тренер, но Дзенга нам очень нравится, — сказал Корделла в интервью Tuttosport. — Я не исключаю, что он потенциально станет нашим выбором в будущем, если мы решим сделать изменения.

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