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«Васку да Гама» заинтересован в Дзенге

03:36
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Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла подтвердил, что ему нравится кандидатура Вальтера Дзенги на пост главного тренера. Однако пока клуб не планирует делать изменения.

— На данный момент у нас есть тренер, но Дзенга нам очень нравится, — сказал Корделла в интервью Tuttosport. — Я не исключаю, что он потенциально станет нашим выбором в будущем, если мы решим сделать изменения.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

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