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Сегодня, 15:43

Суарес отказался от перехода в «Гремиу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Уругвайский нападающий Луис Суарес, который находится в статусе свободного агента, отказался подписывать контракт с бразильским «Гремиу», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

35-летний форвард рассматривает вероятность возвращения в Европу. В услугах футболиста заинтересована «Севилья».

Ранее Суарес выступал за такие клубы как «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». В последние месяцы он играл за уругвайский «Насьональ», с которым заключил соглашение на краткосрочной основе в июле нынешнего года.

В текущем сезоне Суарес провел за «Насьональ» 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат Уругвая. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

Луис Суарес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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