«Сан-Паулу» сыграл вничью с «Сеарой»
03:22
«Сеара» и «Сан-Паулу» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Защитник Диегу на 11-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва.
«Сан-Паулу» идет на 3-м месте в турнирной таблице. «Сеара» занимает 15-ю строчку.
Чемпионат Бразилии
16 тур
«Сеара» — «Сан-Паулу» — 1:1 (0:1)
Голы: Диегу, 11 (0:1). Чу, 47 (1:1).
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