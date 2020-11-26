«Сан-Паулу» сыграл вничью с «Сеарой»

«Сеара» и «Сан-Паулу» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:1). Защитник Диегу на 11-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались сразу после перерыва.

«Сан-Паулу» идет на 3-м месте в турнирной таблице. «Сеара» занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Бразилии

16 тур

«Сеара» — «Сан-Паулу» — 1:1 (0:1)

Голы: Диегу, 11 (0:1). Чу, 47 (1:1).

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