«Сантос» уступил «Атлетику Гояниенси»
04:23
«Сантос» на своем поле проиграл «Атлетику Гояниенси» в 16-м туре чемпионата Бразилии (0:1). Единственный мяч забил полузащитник Чико.
«Сантос» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Атлетику» — на 9-м.
Чемпионат Бразилии
16-й тур
«Сантос» — «Атлетику Гояниенси» — 0:1 (0:0)
Гол: Чико, 68.
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