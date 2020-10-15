Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Сантос» уступил «Атлетику Гояниенси»

04:23
15 октября. «Сантос» — «Атлетику Гояниенси» — 0:1. Фото Twitter
15 октября. «Сантос» — «Атлетику Гояниенси» — 0:1. Фото Twitter
Теги:

«Сантос» на своем поле проиграл «Атлетику Гояниенси» в 16-м туре чемпионата Бразилии (0:1). Единственный мяч забил полузащитник Чико.

«Сантос» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Атлетику» — на 9-м.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Сантос» — «Атлетику Гояниенси» — 0:1 (0:0)

Гол: Чико, 68.

?

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир