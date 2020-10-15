«Сантос» уступил «Атлетику Гояниенси»

«Сантос» на своем поле проиграл «Атлетику Гояниенси» в 16-м туре чемпионата Бразилии (0:1). Единственный мяч забил полузащитник Чико.

«Сантос» идет на 6-м месте в турнирной таблице, а «Атлетику» — на 9-м.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Сантос» — «Атлетику Гояниенси» — 0:1 (0:0)

Гол: Чико, 68.

Que gola?o do Chico, para o Atl?tico-GO, contra o Santos, na Vila. #SANxACG



pic.twitter.com/aJwZz5xGSq — G?VEA NET (@GaveaNet) October 15, 2020 ?

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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