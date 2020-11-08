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«Сан-Паулу» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Бразилии

03:11
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«Сан-Паулу» обыграл «Гояс» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Трехцветные не проигрывают уже десять встреч кряду.

«Сан-Паулу» вышел на 3-е место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.

Чемпионат Бразилии

Серия А

20-й тур

«Сан-Паулу» — «Гояс» — 2:1 (1:1)

Голы: Фернандау, 19 (0:1). Бреннер, 24 (1:1). Игор, 79 (2:1).

Удаление: Брену (Г), 90+5.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сан-Паулу — Гояс

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