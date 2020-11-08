«Сан-Паулу» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Бразилии
«Сан-Паулу» обыграл «Гояс» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Трехцветные не проигрывают уже десять встреч кряду.
«Сан-Паулу» вышел на 3-е место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.
Чемпионат Бразилии
Серия А
20-й тур
«Сан-Паулу» — «Гояс» — 2:1 (1:1)
Голы: Фернандау, 19 (0:1). Бреннер, 24 (1:1). Игор, 79 (2:1).
Удаление: Брену (Г), 90+5.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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