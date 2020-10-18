«Сан-Паулу» и «Гремиу» разошлись миром
«Сан-Паулу» сыграл вничью с «Гремиу» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата Бразилии.
Хозяева набрали 27 очков и занимают четвертое место. У гостей 21 очко и десятая позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
17-й тур
«Сан-Паулу» — «Гремиу» — 0:0
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