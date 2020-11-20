Сампаоли может возглавить сборную Колумбии

Главный тренер «Атлетику Минейру» Хорхе Сампаоли может покинуть команду в ближайшее время. Как сообщает Global Esporte, федерация футбола Колумбии рассчитывает пригласить Сампаоли на пост главного тренера национальной команды.

Между сторонами состоялись предварительные переговоры, но 60-летний специалист дал понять, что хочет доиграть сезон в чемпионате Бразилии, чтобы привести команду к чемпионскому титулу. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до конца 2021 года.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»