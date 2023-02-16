Рианчо считает, что Черчесов мог бы возглавить сборную Бразилии: «У него огромный международный опыт!»

Бывший специалист «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова стать главным тренером сборной Бразилии.

«В Европе, как это делает Черчесов, работать не так-то и просто. Конкуренция там очень и очень большая. Технически все команды очень хорошо подготовлены. Уверен, у Черчесова есть огромный международный опыт, чтобы работать в действительно больших командах! Но тренировать сборную Бразилии тяжело. Нужно понимать каждую личность, которая есть в команде, их правила, а также обычаи. Чтобы начать понимать бразильский футбол, нужно посмотреть документальный фильм о Пеле», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии будет Рамон Менезес, возглавляющий молодежную национальную команду до 20 лет.

Под руководством 50-летнего бразильского специалиста сборная проведет товарищеский матч против команды Марокко. Встреча состоится 25 марта.