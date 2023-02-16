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Сегодня, 10:12

В Бразилии введут наказание за проявление расизма в футболе

Виталий Косик
Корреспондент
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) введет наказание за расистские выходки сотрудников и болельщиков команд, сообщает ESPN.

Теперь CBF будет наказывать команды, которые замешаны в расизме лишением очков. Новые правила одобрили все 20 клубов высшего дивизиона. Изменения вступят в силу с 22 февраля на старте Кубка Бразилии.

«Борьба с расизмом не терпит промедления. Меры обсуждались веками и никогда не применялись на практике... Мы решили пойти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований», — заявил президент CBF Эдналдо Родригес.

Бразильская конфедерация футбола стала первой, кто принял подобный закон.

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