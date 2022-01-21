Пеле выписали из больницы после химиотерапии

Знаменитого бразильского футболиста Пеле выписали из больницы после прохождения химиотерапии.

«Пеле был выписан из больницы, его состояние стабильно», — цитирует Reuters заявление госпиталя Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где находился Пеле.

20 января сообщалось, что 81-летний бразилец проходит плановую госпитализацию с целью продолжить курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что у него также обнаружили опухоль в легком и в печени.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу.