«Гремиу» и «Сантос» сыграли вничью

«Гремиу» сыграл вничью с «Сантосом» (3:3) в матче 34-го тура чемпионата Бразилии.

Напомним, «Сантос» выступал в финале Кубка Либертадорес, где уступил «Палмейрасу» (0:1).

Чемпионат Бразилии. Серия А

34-й тур

«Гремиу» — «Сантос» — 3:3 (1:1)

Голы: Кайю Жорже, 9 (0:1). Соуза, 37 — с пенальти (1:1). Жан Пьер, 46 (2:1). Пепе, 53 (3:1). Артур Гомес, 67 — с пенальти (3:2). Мадсон, 90+6 — с пенальти (3:3).

«Гремиу»: Вандерлей, Барбоза, Каннеманн, Родригес, Феррас (Брас, 90+2), Лукас Силва (Тасиану, 83), Жан Пьер (Майкон, 76), Матеус Энрике, Соуза (Феррейра, 83), Алиссон (Луиз Фернанду, 76), Пепе.

«Сантос»: Джон, Пара (Винисиус, 59), Перес, Лаерсиу, Фелипе Жонатан, Мота Оливейра (Мадсон, 46), Алисон (Ивоней, 81), Сандри, Артур Гомес, Кайю Жорже (Бруну Маркес, 81), Лукас Брага.

Предупреждения: Сандри, 13. Каннеманн, 66. Соуза, 68. Мадсон, 70. Матеус Энрике, 85. Феррас, 90+2. Луиз Фернанду, 90+4.

Удаление: Сандри, 87.

Судья: Сампайю.

3 февраля. Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу»