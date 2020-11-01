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«Флуминенсе» на выезде обыграл «Форталезу»

04:55
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«Флуминенсе» победил «Форталезу» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.

Единственный мяч забил Веллингтон Силва. Хозяева остались в меньшинстве на 55-й минуте после удаления Рожера Карвалью. «Флу» набрал 32 очка и занимает четвертое место. У «Форталезы» 24 очка и восьмая позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

19-й тур

«Форталеза» — «Флуминенсе» — 0:1 (0:0)

Гол: Веллингтон Силва, 75

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