«Флуминенсе» на выезде обыграл «Форталезу»
«Флуминенсе» победил «Форталезу» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Бразилии.
Единственный мяч забил Веллингтон Силва. Хозяева остались в меньшинстве на 55-й минуте после удаления Рожера Карвалью. «Флу» набрал 32 очка и занимает четвертое место. У «Форталезы» 24 очка и восьмая позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
19-й тур
«Форталеза» — «Флуминенсе» — 0:1 (0:0)
Гол: Веллингтон Силва, 75
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