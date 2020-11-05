«Фламенго» вышел в четвертьфинал Кубка Бразилии

«Фламенго» в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии обыграл «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей оформил Педру, еще один гол на счету Майкла. Гости ответили точными ударами Эрика и Гильерме.

По итогам двух матчей счет стал 4:2 в пользу «Фламенгу», который пробился в четвертьфинал Кубка Бразилии.