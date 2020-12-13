«Фламенго» обыграл «Сантос», Габигол сделал дубль
13 декабря 2020, 23:57
«Фламенго» победил «Сантос» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей дубль сделал Габриэл Барбоза по прозвищу «Габигол». Оба мяча он забил с пенальти. Также отличились Жерсон и Филипе Луис. У гостей забил Бруну Маркес.
«Фла» набрал 45 очков и на данный момент занимает третье место. У «Сантоса» 38 очков и восьмая позиция.
Чемпионат Бразилии
Серия А
25-й тур
«Фламенго» — «Сантос» — 4:1 (1:0)
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