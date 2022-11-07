Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 20:53

«Фламенго» намерен выкупить защитника Айртона у «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Фламенго» намерен завершить сделку со «Спартаком» по трансферу защитника Айртона, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в Twitter.

«Фламенго» также планирует подписать контракт с 25-летним бразильцем на четыре сезона и уже начал переговоры.

Арендное соглашение защитника, права на которого принадлежат «Спартаку», рассчитано до 31 декабря и включает обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

В составе «Фламенго» Айртон забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
1
1
Читайте также
Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже
Победил рак и вернулся в хоккей. Молодой талант России справился со смертельной угрозой
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Палмейрас» в 11-й раз выиграл чемпионат Бразилии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости