Экс-игрок «Локомотива» Мурило вошел в символическую сборную сезона в чемпионате Бразилии

Пресс-служба чемпионата Бразилии объявила символическую сборную сезона-2022.

В сборную вошел экс-игрок «Локомотива» Мурило, а ныне защитник «Палмейрас», который в этом сезоне забил 4 гола и сделал одну голевую переду в 31 матче бразильской серии А.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Вевертон («Палмейрас»), Маркос Роша («Палмейрас»), Хоакин Пикерес («Палмейрас»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Мурило («Палмейрас»), Андре («Флуминенсе»), Жуан Гомес («Фламенго»), Густаво Скарпа («Палмейрас»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»), Херман Кано («Флуминенсе») и Педро Рауль («Гояс»).