Чемпионат Бразилии, видеообзор 20-го тура: лучший сэйв и голы

Представляем главные события и лучшие моменты 20-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий — лидировавший «Интернасионал» на своем поле не сумел обыграть рискующую вылететь в серию В «Коритибу», действующий чемпион «Фламенго» потерпел разгромное поражение от «Атлетику Минейру», а «Сан-Паулу» не знает поражений с 4 сентября.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.