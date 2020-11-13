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Чемпионат Бразилии, видеообзор 20-го тура: лучший сэйв и голы

13:25
Главные события и лучшие моменты 20-го тура чемпионата Бразилии.
Главные события и лучшие моменты 20-го тура чемпионата Бразилии.

Представляем главные события и лучшие моменты 20-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий — лидировавший «Интернасионал» на своем поле не сумел обыграть рискующую вылететь в серию В «Коритибу», действующий чемпион «Фламенго» потерпел разгромное поражение от «Атлетику Минейру», а «Сан-Паулу» не знает поражений с 4 сентября.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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