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Прямые трансляции чемпионата Бразилии. Матч «Васко да Гама» — «Фламенго» — начало эфира в 22.30

17:00
«Васко да Гама» vs «Фламенго».
«Васко да Гама» vs «Фламенго».
Теги:
«СЭ» начинает показ чемпионата Бразилии по футболу.

В субботу, 10 октября, в матче бразильской серии А встречаются «Васко да Гама» и «Фламенго». Игра начнется в 23.00 (время московское).

Следить за встречей в прямом эфире вы сможете на этой странице. Плеер видеотрансляции будет доступен после запуска предматчевой студии — в 22.30.

«Васко да Гама» vs «Фламенго».
«Васко да Гама» vs «Фламенго».

В прямом эфире матчи можно также смотреть на видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: масштабный гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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