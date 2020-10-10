«СЭ» начинает показ чемпионата Бразилии по футболу.

В субботу, 10 октября, в матче бразильской серии А встречаются «Васко да Гама» и «Фламенго». Игра начнется в 23.00 (время московское).

Следить за встречей в прямом эфире вы сможете на этой странице. Плеер видеотрансляции будет доступен после запуска предматчевой студии — в 22.30.

«Васко да Гама» vs «Фламенго».

В прямом эфире матчи можно также смотреть на видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: масштабный гид по турниру от «СЭ»