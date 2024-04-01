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Сегодня, 11:07

Бразильский журнал внес залог за Алвеса в обмен на эксклюзивный материал

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дани Алвес и его адвокат Инес Гвардиола.
Фото Reuters

Залог в миллион евро, который помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы, внес известный бразильский журнал, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, взамен журнал получит эксклюзивный материал о жизни Алвеса. Предполагается проведение интервью в формате документального видео, в котором будет освещена история бывшего футболиста.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Сообщалось, что у 40-летнего бразильца заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.

Дани Алвес
Футбол
ФК Барселона
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