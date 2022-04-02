Болельщики в родном городе Айртона отпраздновали переход игрока из «Спартака» во «Фламенго»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас вернулся на родину и продолжит карьеру в бразильском «Фламенго». Он перешел в бращильскую команду на правах аренды до 31 декабря 2022 года. При этом соглашением предусмотрено обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Болельщики из родного города Айртона, Карнауба-дус-Дантас, вышли на улицы и отпраздновали возвращение игрока на родину. Многие из них были одеты в футболки «Фламенго».

Ничего себе!

Люди в родном городе Айртона празднуют что он будет игроком Фламенго. https://t.co/ihlqmFAsTm — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) April 2, 2022

Айртон перешел в «Спартак» в конце 2018 года из состава принципиального соперника «Фламенго» — «Флуминенсе». С тех он провел за «красно-белых» 108 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Бразильский защитник в январе подписал новый контракт со «Спартаком» сроком до лета 2026 года.