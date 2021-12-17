Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована

Что происходит с легендарным тренером.

Что случилось

Татьяна Тарасова пропустила два последних съемочных дня «Ледникового периода». И сначала в этом не было ничего удивительного — последнее время 74-летняя Татьяна Анатольевна не комментирует фигурное катание и вообще редко где появляется.

В текущем сезоне она должна была комментировать этап серии «Гран-при» в Сочи, собиралась туда поехать. Но накануне старта соревнований стало известно, что Татьяна Анатольевна в Сочи не едет по состоянию здоровья.

После этого она еще несколько раз присутствовала и принимала активное участие в съемках выпусков «Ледникового периода». Но на полуфинале и финале ее не было. Со слов присутствующих на съемках, во время финальной речи продюсер шоу Илья Авербух не смог сдержать слез и пожелал тренеру скорейшего выздоровления. После этого в обществе внезапно начался флешмоб, который выражается в словах поддержки в адрес Тарасовой.

«Вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна», — написал Алексей Ягудин.

«Татьяна Анатольевна, поправляйтесь, пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю», — написал Максим Ковтун.

«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала Татьяна Тотьмянина.

«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала Евгения Медведева.

Что об этом известно

Такой резонанс не мог не напугать. Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков в разговоре с «СЭ» рассказал, что не в курсе происходящего:

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В СМИ пошла информация, что Тарасова госпитализирована. А позднее сама Татьяна Анатольевна вышла на связь — и сообщила, что с ней все в порядке.

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Спустя день эстрадный исполнитель Филипп Киркоров сообщил о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова действительно находится в больнице. Он также призвал за нее молиться.

«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст Бог, все будет хорошо», — цитирует Киркорова NEWS.ru.

Что со здоровьем у Тарасовой

Татьяна Анатольевна уже не один год страдает от болезни и уже несколько лет передвигается на инвалидной коляске. Пару недель назад Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ в интервью Лере Кудрявцевой рассказала о состоянии своего здоровья.

— А что за операция у вас была в 2013-м?

— Ой, да каких операций только не было. Зачем мне это помнить? Не помню не потому, что у меня плохая память. А потому, что я не хочу это помнить.

— После 40 лет мы все начинаем немножечко сдавать...

— Лер, ну тебе еще только 25, поэтому тебе...

— Дайте я вас расцелую за это! Спасибо большое. Вас это раздражает или принимаете как данность? Что здесь надо витаминку, здесь травку.

— Ничего я не принимаю. Витамины не люблю, от них может аллергия начаться. И начиналась не раз, поэтому я не экспериментирую.

— Так, а таблетки?

— Ну таблетки пью всякие, вот голова болит, будем пить. Все, что профессура выписывает, будем пить.

— Чек-апы проходите?

— А как же? Обязательно.

За кадром было сказано, что Тарасова только недавно призналась — в последние годы ее мучила невыносимая боль. Из-за проблем с позвоночником она была вынуждена передвигаться только в инвалидной коляске. В 2013-м она перенесла сложную операцию на позвоночнике и после долгой реабилитации смогла встать и сделать несколько шагов. Но год назад боль вернулась с утроенной силой.

Проблемы с позвоночником у нее были еще в период спорта в ее жизни — именно из-за травмы она была вынуждена завершить карьеру. Ей было всего 19 лет! Но похоже, что сейчас тренеру стало хуже.

Понятно, что все вокруг переживают: у Тарасовой было столько учеников. Она всегда жила фигурным катанием. Даже не поехав в Сочи, легендарный тренер все-таки приняла участие в турнире — путем прямого включения поучаствовала в трансляции.

Пожелания здоровья и призывы молиться — дело хорошее. Но все это создает нервную обстановку — а это последнее, что нужно самой Татьяне Анатольевне.

«СЭ» желает Татьяне Анатольевне скорейшего выздоровления!