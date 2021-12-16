Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» рассказала о состоянии своего здоровья.

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Ранее 74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Максим Траньков и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья российскому специалисту.

В комментарии «СЭ» президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков назвал Тарасову сильным человеком, комментируя ее самочувствие.