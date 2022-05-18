Татьяна Тарасова могла стать выдающейся фигуристкой. Ее карьеру оборвала нелепейшая травма

Благодаря итальянскому ковру у нас есть один из величайших тренеров по фигурному катанию.

Татьяна Тарасова в свои 75 лет остается одной из самых заметных персон в российском фигурном катании. Да, иногда ее изречения прямолинейны и отдают жесткостью, но, наверное, за это Татьяну Анатольевну и уважают как комментатора и эксперта. Хорошо помню, как коллектив «Ледникового периода» переживал за ее здоровье — в декабре легендарного тренера госпитализировали. Но она выстояла и недавно стала главным героем шоу в Москве в честь своего юбилея.

Татьяна Тарасова на катке ЦСКА в марте 2022 года. Соцсети Татьяны Тарасовой

Тарасову не видел тренером даже собственный отец

Тарасова стала одним из самых выдающихся тренеров в истории фигурного катания, у которого получилось во всех видах — и с одиночниками, и в парах, и в танцах. С тех пор такая многофункциональность является для многих ее преемников мечтой. Недаром к освоению танцев и пар приближается Этери Тутберидзе, а Евгений Плющенко открыл в своей академии парное отделение. Но Тарасова все еще недосягаема.

Кстати, ее отец, известный хоккейный тренер Анатолий Тарасов относился скептически к перспективам дочери. Вот отрывок из интервью Татьяны Анатольевны «СЭ» несколько лет назад:

— Притом что папа писал в газете «Правда», что федерация фигурного катания, видимо, обалдела, что доверила молодой девчонке работать в сборной СССР. А просто так получилось, что я взяла пару, которая сразу попала в сборную.

— Постойте, Татьяна Анатольевна. Папа? О вас?

— Да-да. В «Правде». Что меня надо уволить.

— И вы ему дома ничего на это не сказали?

— А что я могла ему сказать? Это было его мнение! Еще не хватало, чтобы я ему что-то говорила! Он-то лучше знает. И более того — это, наверное, было правильно. Я была 20-летней девочкой, которая в танцах, извините, ни ухом ни рылом.

Однако гораздо меньше мы знаем о карьере Тарасовой-фигуристки. Она продлилась недолго — три полноценных сезона на высшем уровне до 19 лет (впрочем, не так уж и мало по нынешним меркам). Но закончилась потрясающей по нелепости травмой на церемонии награждения.

Спортсменкой выигрывала универсиаду

Татьяна Тарасова начала заниматься фигурным катанием в пять лет на стадионе Юных пионеров, где всего через 14 лет начнет тренерскую карьеру. Он находился в районе станций метро «Беговой» и «Динамо», но в канун своего 90-летия в октябре 2015 года был закрыт и снесен. Деспотический характер отца сказывался: великий тренер рассказывала, как отец ранними утрами выгонял ее заниматься зарядкой на мороз. Тарасова с раннего детства ездила на тренировки сама, без родителей.

Первоначально Тарасова занималась с Александром Тихомировым, однако изначально ее всерьез не воспринимали — в то же время в группе раскрывалась звезда Людмилы Пахомовой, которая впоследствии вместе с нынешним президентом Федерации фигурного катания России Александром Горшковым стала олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира.

Однако после того, как с Тарасовой стал кататься фактурный Георгий Проскурин, а пару взяла начинающий тренер Елена Чайковская, пошли первые успехи. Кто же мог знать, что они окажутся последними...

В 1964 году Тарасова и Проскурин при полных трибунах стадиона «Динамо» в Кирове под порывистым ветром стали третьими на чемпионате СССР. Людмилу Белоусову и Олега Протопопова обыграть тогда не мог никто. Соревнования проходили на открытом воздухе (тренировались многие фигуристы тогда тоже в режиме «оупен эйр»), при температуре минус 11 градусов. Но все равно был аншлаг.

Через год Тарасова и Проскурин сделали шаг вперед и завоевали серебро, уступив только Тамаре Москвиной и Александру Гаврилову (вместе с Алексеем Мишиным Тамара Николаевна встанет в пару позже).

Илья Кулик и Татьяна Тарасова. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Соперничество с Москвиной/Мишиным и Белоусовой/Протопоповым

Но на международных стартах Тарасовой не везло. Они были седьмыми на чемпионате мира, остались с «деревом» Евро — снова впереди были Белоусова/Протопопов, а также пара из Ленинграда Татьяна Жук/Александр Горелик, а бронзу отобрали немцы Глоксхубер/Данне.

Сама мэтр, кстати, была самокритична о своих возможностях — впоследствии она говорила, что вряд ли бы стала выдающейся фигуристкой. Мол, были люди, у которых то же самое получалось лучше.

Посмотрите на их выступление под музыку Паганини в день 18-летия Тарасовой на Малой спортивной арене «Лужников». Да, не та скорость, что сейчас, но уровень школы, чистоты элементов и синхронности удивительный. Да и технически программа по тем временем весьма сложная. Но все же — это шестое место. Как правильно замечают комментаторы, если фигурное катание сейчас стало намного сильнее и быстрее, значит, Тарасова была тренером с приставкой «супер».

Единственным международным успехом Тарасовой и Проскурина стала победа на зимней универсиаде 1966 года. Москвина с Мишиным стали третьими, а золотых медалей из фигуристов больше никто в итальянском Сестриере не завоевал.

Но большой успех обернулся фатальной травмой.

Татьяна Тарасова и Елена Чайковская. из архива Елены Чайковской

Казус у пьедестала

Во время церемонии награждения, приветствуя зрителей, Тарасова не заметила постеленный организаторами ковер. Похожие истории случались с разными фигуристами и хоккеистами, но для Тарасовой она стала трагичной — а может, и давшей путевку в новую жизнь. Советская фигуристка вывихнула плечо, получила травму второй руки, и со спортивной карьерой было покончено. Она через боль пыталась тренироваться, но без толку — постоянно вылетали суставы в плече. Хронический вывих, постановили врачи. Пришлось стать тренером — и это событие для фигурного катания, возможно, стало одним из ключевых в истории.

Однако сама Татьяна Анатольевна сильно переживала. Пусть сейчас и говорит об этом с каким-то спокойным сарказмом и налетом сюжета из «Мастера и Маргариты». Вот, например, в интервью «5 каналу»:

— [Началась новая жизнь] с депрессии. Хотелось даже под трамвай броситься. Но только, думаю — некрасиво. Мама расстроится. И вообще некрасиво. Просто, когда тебе пишут «профнепригоден» в 19 лет... Это было единственное занятие, которое я обожала с самого детства. Еще танцевать. Танцевать я тоже не смогла. Танцевать я начала, и у меня тоже вылетело плечо, — рассказывала она.

И хорошо, что заслуженный тренер России сделала правильный выбор. Теперь за ее плечами несколько десятков медалистов Олимпиад, чемпионатов мира и Европы — а она продолжает посещать каток ЦСКА, на котором дает советы, наверное, уже пятому или шестому поколению фигуристов.