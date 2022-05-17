Не мог кататься от боли, но стал олимпийским чемпионом. Карьера Кондратюка

История лучшего российского одиночника, который чуть не завершил карьеру из-за тяжелой болезни.

Сейчас Кондратюк — лучший одиночник в России, но всего два года назад о нем мало кто знал. Тогда Марк думал завершить карьеру и даже не мог представить себя в составе сборной России. А в минувшем сезоне он первым номером поехал на Олимпийские игры и завоевал серебро.

Его история — удивительна, а он сам — уникален. «СЭ» рассказывает о карьере и жизни первого нашего олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.

Боялся коньков

Кондратюк родился 3 сентября 2003 года в Подольске. О его раннем детстве известно очень мало. Однако на то, чтоб Марк связал свою жизнь со спортом, повлияла семья. В частности, дедушка фигуриста, который был мастером спорта, привил внуку трудолюбие.

— Дедушка занимался лыжами, был мастером спорта. Он помогал мне, когда я начал заниматься фигурным катанием. Дедушка не очень разбирался в этом виде спорта, но понимал, что такое спорт высших достижений. Помню один его совет: не всегда следует и нужно работать на максимуме. Иногда надо отпускать себя, делать передышку, чтобы набраться сил и работать дальше. Звучит банально, но мне кажется, это дельный совет, — рассказал Кондратюк ФФККР.

В спорт Кондратюка отдала мама. Как известно из информации на официальной странице Марка в социальных сетях, на лед его поставили в возрасте двух с половиной лет. Хоть он и боялся кататься на коньках.

Мама как-то решила сразу отдать меня в спорт — ну, я по этой линии и пошел. А со старшим братом родители отрывались в плане школ. Я даже не помню момент, когда было принято решение, что мне надо сосредоточиться на коньках. Единственное, что помню, — боялся кататься на коньках. А на горных лыжах уже в четыре года носился по прямой вообще без страха, — приводит Sports.ru слова фигуриста.

Переход в ЦСКА

Первым тренером фигуриста была Людмила Сапронова. В 2013 году Кондратюк перешел в группу Станислава Жука. И только в 2016 году он попал в ЦСКА — под заботливое крыло Светланы Соколовской. Однако первое время Марк не блистал.

— Помню, когда я только пришел в ЦСКА, мне было лет 10, и меня сразу заявили на какие-то соревнования, я раз шесть упал — «красиво» откатался. Но мне сказали: «Хороший мальчик, берем«. И взяли, — рассказал Кондратюк ФФККР.

Особых мыслей о карьере фигуриста у него не было. По словам Марка, после перехода он просто наслаждался тем, что катался.

— В то время я просто ходил кататься, не более того. Сейчас смотрю на детей, которые тренируются в ЦСКА, все настолько мотивированы, у всех конкретные цели. А я, вообще, в 10 лет об этом не думал. Просто плыл по течению. И если бы мне задали вопрос о целях, наверное, четко не смог бы сформулировать, — заявил Кондратюк.

Все это время Марк выступал нестабильно. Мог как войти в тройку, так и полностью провалиться. И долгое время в его катании не было стабильности. Но внезапно в 2020 году все изменилось, когда в сезоне 2020/21 Кондратюк вдруг громко заявил о себе.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Болезнь и мысли о завершении карьеры

Еще до того, как фигурист заявил о себе, ему выпало сложнейшее испытание. В 13 лет у Марка возникли серьезные проблемы со здоровьем — ему диагностировали болезнь Осгуда-Шляттера. Данная патология выражается в воспалении чуть ниже колена на участке роста кости, где сухожилие из надколенника прикрепляется к большеберцовой кости. При сильной физической нагрузке или занятиях спортом сухожилие перегружается в месте соединения с костью.

«У меня начали сильно болеть колени, болезнь Шляттера. Такая проблема у многих мальчиков. И, по сути, два сезона я пропустил. Один полностью — вообще даже не катался. А второй — ну, так, что-то пробовал совсем потихоньку», — рассказал фигурист в интервью Olympics.com.

В итоге Марк даже задумывался о завершении карьеры. Об этом рассказал фигурист Георгий Куница, который был с Кондратюком в одной группе.

— Идем после соревнований, обсуждаем наше будущее, то, что вокруг дети уже все прыгают, нас опережают. И он думал чуть ли не заканчивать. Еще сезончик — и завязать, пойти поучиться, — заявил Куница «СЭ».

Однако Марк не ушел. А спустя два года стал лидером сборной России.

Резкий рывок

В сезоне 2020/21 Марк завоевал бронзу на чемпионате России. Тогда было всего две квоты, поэтому на мировое и европейское первенство фигурист даже не претендовал. Больше всего спортсмена волновала выставка. Широкой публике был больше известен Марк-художник, чем фигурист.

Свои работы Кондратюк публиковал в социальных сетях. Однако развиваться дальше и становиться художником он не собирался — это лишь хобби.

— В детстве я ходил в кружок рисования, но осознанно начал заниматься и пробовать сам. У меня старший брат собирает коллекцию русского современного искусства. Так совпало, что я начал рисовать, он увлекся собирательством. Возможно, это тоже сыграло определенную роль, потому что брат много разного интересного узнавал, читал, мне рассказывал о направлениях, искусстве. Но я не претендую на роль художника. Я рисую для себя. Это для меня хобби. Не более того, — рассказал Марк ФФККР.

После бронзы на чемпионате страны Кондратюк стал запасным в сборной. И затем получил приглашение на экспериментальный турнир — Кубок Первого канала. И вот там он и произвел фурор. Но это было только начало.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Золото Олимпиады и первый номер в сборной

После феноменального катания фигуриста болельщики даже требовали отправить именно Марка на чемпионат мира. Но третью квоту для России в Швеции добыли Михаил Коляда и Евгений Семененко. Кондратюку же в сентябре 2021 года доверили эту самую квоту подтвердить. После короткой программы Марк шел пятым и получил массу скепсиса в свой адрес. Но занял итоговое третье место и поставленную задачу выполнил.

Сезон, кстати, фигурист начинал еще не во взрослом дивизионе. Он выступил на контрольных прокатах и юниоров, и среди взрослых. Кондратюк также был заявлен на этапы юниорской серии «Гран-при», но выступить на них не смог из-за проблем с визой.

Дальше в его карьере вновь начались качели — восьмое место на этапе «Гран-при» в России и второе место на Мемориале Дениса Тена. Наверное, даже сам Марк не сможет объяснить, как такое может быть. Но затем началась настоящая магия — Кондратюк выиграл чемпионат России и Европы. И поехал в Пекин первым номером! Человек, который за пару месяцев до Олимпиады даже не мечтал о попадании в сборную.

На Олимпийских играх Марк отдал всего себя, заняв третье и второе места в коротком и произвольном прокатах в командном турнире, и тем самым внес вклад в общее командное золото. Увы, на личный турнир его не хватило. Олимпийская атмосфера захватила его полностью — он наслаждался каждым днем и изо всех сил поддерживал наших спортсменов.

Тренер Кондратюка Светлана Соколовская уже после Игр в интервью Sport24 отметила, что ей следовало сдержать своего ученика, дисциплинировать его как следует. Но, видя его горящие глаза, она просто не могла запереть его в номере. Что уж теперь говорить?

Анонс светлого будущего

И теперь Марк войдет в предстоящий сезон самым настоящим лидером российской мужской «одиночки». На Кубке Первого канала он превзошел себя прошлогоднего: продемонстрировал сумасшедший каскад 4-4, восстановленный четверной лутц и просто самого себя, почти такого же, как и год назад. Безумного, счастливого, радостного, но уже в статусе олимпийского чемпиона.

Жизнь Кондратюка круто перевернулась за год. Теперь за плечами титулы, статус лидера. А рядом — прекрасная девушка Александра Трусова. Об их отношениях стало известно совсем недавно. Очевидно, что фигуристка делает его счастливым. И способна мотивировать его на большее.

Недавно Марк заявил о желании прыгать пять четверных в произвольной программе. Теперь совершенно очевидно, откуда это желание у Кондратюка. Впрочем, четыре четверных фигурист уже исполнил — на все том же Кубке Первого канала. Пятый прыжок — вопрос времени у такого талантливого спортсмена.

Теперь Марку предстоит также столкнуться с давлением от нового статуса, титулов, ведь ожидания от него будут явно намного выше, чем раньше. Но он уже был яркой вспышкой в мире российского фигурного катания. А уж как долго ему сиять — решит сам фигурист. Ведь главное, чтобы он был здоров и счастлив.