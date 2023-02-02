Команда Тутберидзе хочет заработать под 100 миллионов только в Москве. Где пройдут главные шоу этой весной

Стал проясняться график ледовых шоу в марте — мае 2023 года.

«Много шоу не бывает», — подумали главные их вдохновители и вывалили на весну расписание из новых мероприятий, хотя только-только отгремели новогодние спектакли. В общей сложности в 36 городах России пройдет полсотни шоу, и это только на данный момент — география наверняка будет расширяться.

«СЭ» разобрался, где пройдут основные шоу и кого из звезд ждать на льду.

Шоу команды Тутберидзе — самое дорогое

2 апреля — Владивосток

4 апреля — Хабаровск

6 апреля — Минск

8-9 апреля — Санкт-Петербург

13-14 апреля — Москва

18 апреля — Омск

20 апреля — Новосибирск

22 апреля — Екатеринбург

26 апреля — Казань

28 апреля — Уфа

В афише, на которой изображены Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков словно Ленин, Маркс и Энгельс нашего фигурного катания, упоминаются среди участников Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян «и многие другие».

Пока в продаже появились билеты лишь в три города — Владивосток, Петербург и Москву. И цены, надо признать, предлагаются внушительные. Везде минимальная цена составляет 1000 рублей и доходит до 8 тысяч в Питере и 10 тысяч — в Москве и Владивостоке (в Приморье столько стоят «адмиральские диваны» на две персоны). При покупке любого билета накладывается сервисный сбор дистрибьютора 10 процентов, то есть реальная цена еще выше.

С другой стороны, бренд Тутберидзе никак не пошатнулся в России после международной изоляции спорта и дела Камилы Валиевой — в отличие от Запада, где, например, многие стали открыто болеть против Даниэля Грассля после попытки его перехода в «Хрустальный». Поэтому логично, что Этери Георгиевна кует железо, не отходя от кассы. По подсчетам «СЭ», общая стоимость продаваемых билетов в трех городах составляет почти 140 миллионов рублей, из них около 88 миллионов — Москва («Мегаспорт», вместимость на ледовых мероприятиях 11748), 38 миллионов — Петербург («Юбилейный», 7012) и 11 миллионов — Владивосток («Фетисов Арена», 5500). Можно только догадываться, сколько выручат организаторы на 15-тысячной «Минск-Арене» и 12-тысячнике в Омске. Пусть покупательская способность в Белоруссии ниже, но цифры все равно будут эффектные.

Участники шоу Тутберидзе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Проедет турне и родину Валиевой в Казани, а завершится в Уфе, если, конечно, не будут анонсированы новые города, как бывало раньше в случае успешного окончания переговоров. Пока запланировано 12 мероприятий.

Что важно — концепция шоу Тутберидзе более спортивная, чем у конкурентов, то есть участники катают спортивные номера, не объединенные единым сюжетом, большинство из которых уже были представлены публике на соревнованиях.

«Союз чемпионов» Плющенко — теперь с балетом и под брендом «Русские сезоны»

30 марта — Санкт-Петербург

1 апреля — Тула

6 апреля — Псков

8 апреля — Тверь

9 апреля — Москва

11-12 апреля — Кемерово

20 апреля — Рязань

22 апреля — Мурманск

23 апреля — Петрозаводск

27 апреля — Самара

28 апреля — Саратов

29 апреля — Пенза

В графике «Союза чемпионов» Евгения Плющенко на одно шоу больше — 13, но можно с уверенностью сказать, что заработок команды Тутберидзе будет выше, если брать во внимание чисто рыночные механизмы (известно, что на некоторых шоу разных команд часть билетов раздается). Команда Плющенко поедет по малым городам и будет скорее выполнять социальную миссию, давая возможность увидеть лучших в областных центрах с населением до 500 тысяч человек. Супершоу давно не видели Псков, Саратов, Пенза. В Москве и Петербурге шоу заявлены с балетом.

Однако цены на билеты у Плющенко заметно демократичнее — в Москве от 600 до 5500 рублей. Поэтому и выручка от продажи билетов в случае солд-аута нами оценивается вдвое меньше — около 19 миллионов рублей против 44 млн у Тутберидзе. Налицо и контрпрограммирование — когда в Питере будет проходить шоу Тутберидзе, в Москве поставлены «Русские сезоны» Плющенко.

Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Плющенко на шоу Евгения Плющенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Среди участников ожидаются звезды прошлогоднего турне — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная (вероятно, теперь с Георгием Куницей), Александр Самарин, Дмитрий Алиев и, конечно, Евгений и Александр Плющенко — младший уже выучил тройной флип и лутц.

Авербух берет географией

16 февраля — Рязань

24 февраля — Череповец

25 февраля — Ярославль

8-9 марта — Санкт-Петербург

11 марта — Сочи

24 марта — Чехов

25 марта — Тула

26 марта — Калуга

29 марта — Чебоксары

30 марта — Саранск

1 апреля — Великий Новгород

2 апреля — Псков

6 мая — Калининград

7 мая — Санкт-Петербург

8 мая — Ессентуки

15-21 мая — Пермь, Уфа, Магнитогорск

23 мая — Красноярск

24 мая — Омск

25 мая — Барнаул

Турне команды Ильи Авербуха — самое мощное, предварительно в нем 22 шоу. Данное расписание появилось в среду в официальном Telegram-канале шоу Ильи Авербуха, однако на момент написания этой заметки было удалено. Вероятно, график еще утрясают. Например, непривычно не увидеть в списке Москву, которая стопроцентно должна появиться. Скорее всего, большая часть дат останется той же.

Илья Авербух. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Традиционно Авербух весной проезжает по городам со своей командой из «Ледникового периода», устраивая так называемое гала-шоу. Мне довелось побывать на некоторых из них, в том числе в такой экзотической точке, как заполярный Оленегорск. И для местных это событие было без преувеличения главным в году, может, после Нового года. Авербух своего рода первопроходец, привозящий шоу в такие точки, куда они еще не забирались.

Пожалуй, главная интрига этого сезона — сможет ли в каком-либо качестве поучаствовать Роман Костомаров, чье состояние продолжает улучшаться. Также интересно, возьмет ли к себе Авербух Михаила Коляду — один из лучших фигуристов-одиночников России последних олимпийских циклов может элементарно оказаться не нужным никому.

Навка ставит на проверенные бренды

4 февраля — Калуга, «Руслан и Людмила» (Синицина/Кацалапов)

25 февраля — Владивосток, «Аленький цветочек» (Загитова/Соловьев)

27 февраля — Хабаровск, «Аленький цветочек» (Загитова/Соловьев)

4-5 марта — Краснодар, «Руслан и Людмила» (Загитова/Соловьев)

8 марта — Воронеж, «Руслан и Людмила» (Загитова/Соловьев)

25 марта — Пермь, «Аленький цветочек» (Синицина/Кацалапов)

Татьяна Навка пока не планирует проводить весной большого турне — этого не бывало и раньше, но точечно организует несколько проверенных шоу с участием Алины Загитовой — а это уже гарантирует интерес публики. Немного обидно, что шоу с участием Загитовой никак не приедет в родной для олимпийской чемпионки Ижевск — хотя и Тутберидзе будет недалеко, в Казани и Екатеринбурге, и команда Навки привезет «Аленький цветочек» в Пермь, правда, без Алины.

А полноценно откроется очередной сезон шоу 14 февраля в Москве мероприятием «Влюбленные в фигурное катание» от Москомспорта, на котором Загитова даже споет.