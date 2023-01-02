«У нас все прыгают. По кругу могу и я кататься!» Рудковская пожурила Навку и Авербуха

Интервью известного продюсера о шоу «Снегурочка».

Новогодняя пора — самая жаркая и золотая для фигуристов. Именно в эти дни можно заработать денег на полгода вперед, и именно поэтому за зрителя идет такая борьба. В Москве — между шоу «Снегурочка» от Евгения Плющенко и Яны Рудковской, «Волшебником из Страны Оз» Ильи Авербуха и «Историей любви Шахерезады» Татьяны Навки, о которой мы рассказывали здесь.

Премьера «Снегурочки» прошла 28 декабря на «ВТБ Арене» при практически заполненных трибунах. Создатели сделали богатую русскую сказку с народными костюмами, городками, заплывом на лодке по льду с помощью специальной платформы и даже стрельбой из лука (правда, ненастоящей). И все-таки подход Яны Рудковской сильно отличается от того, что применен в «Шахерезаде». В «Снегурочке» — ставка на массовые номера, когда на льду сразу несколько десятков актеров, много прыжков и действия по всему льду. Сложных элементов действительно больше, чем у конкурентов — и четверные, и тройные аксели, которые являются редкостью для других шоу.

При этом нет таких богатых декораций и цельного оформления, как у Навки. Скорее идет сразу несколько параллельных активностей на льду, и глаза разбегаются — кому нравится, может следить за балетом, а кто-то пришел специально на Трусову. На премьере встретил еще одного мужчину, которого явно заставила прийти жена, и говорил: «Лучше б хоккей показали». Ну, в следующий раз.

«Снегурочка» будет идти в Москве до 3 января — сеансы ежедневно в 13.00 и 17.00, так что успеть купить билет от 800 рублей можно. Дальше шоу Плющенко переродится в «Лебединое озеро» и вместе с Трусовой и Кондратюком переедет в Петербург. А вот как охарактеризовала шоу сама создательница — Яна Рудковская. Это интервью журналисты взяли 28 декабря, в день премьеры.

Можно поставить задник, сделать бэкстейдж — это уже было много раз

— К шоу «Снегурочка» проходила огромная подготовка. Можно сделать разные шоу, и мы не перестаем удивлять, мне кажется. Много было звезд, они мне говорили — мы не знаем, куда смотреть! Там балет, здесь фигурное катание, наверху летают. Это действительно шоу мирового уровня. 139 человек, которые одновременно развлекают гостей, русская сказка с нашими композиторами — Рахманинов, Чайковский, Свиридов. Такая связка была нужна. Это символ русской культуры. В традиционной сказке, правда, Снегурочка растаяла, грустный финал. Наша Снегурочка превратилась в человека, и впервые в истории фигуристка танцевала в шоу балет на пуантах. Наша девочка Саша Трусова не только сделала пять четверных, она летала, сделала двойной выброс из парного катания, исполнила номер в танцевальной паре и на пуантах. Сергей Филин поставил Сашу на пуанты!

Я горжусь этим шоу, так как сделать его очень тяжело. Можно поставить задник, сделать бэкстейдж, оттуда будут выезжать фигуристы. Это было много раз. Мне хотелось сделать шоу на 360 градусов. Для этого нужно, чтобы постоянно что-то происходило на льду. Не только 139 человек, но и 979 костюмов. Это масштаб! Как в Большом театре, где волшебство — не декорации, а танец, люди. Я очень счастлива, потому что автором идеи была я, и мы с Сергеем Филиным додумали историю.

— Был риск неучастия Саши Трусовой?

— Я думала, не будет кататься именно она. Она приехала с температурой из Красноярска. Не знаю, как она вышла на репетицию 26 декабря. В этот же день с ней репетировал Евгений Плющенко, он был как огурец. Саша вышла больная, на волевых.

У нас помимо нее еще несколько человек болели, сейчас идет сильная эпидемия гриппа. Видимо, Евгений, катаясь с ней, подцепил вирус. У него поднялась температура 39,6, я вызвала врача, ему делали капельницу. У Евгения слабость, он даже не мог встать в день премьеры. Ничего не помогало. Я нахожу Диму Алиева, если бы не он, может, и Саша Самарин здесь не откатался бы. Но они выручили нас, Саша заменил Евгения. Спасибо ему большое. Я спросила у Евгения имя, кто его должен заменить. Он сразу сказал, что Самарин откатает, а Дима Алиев нужен в роли Нечисти! (Смеется.) И после премьеры созвонились, Евгений попросил сказать, что это у него впервые за 25 лет карьеры в спорте. Не было ни одного шоу, которое бы он пропустил.

Но здесь и Соня Муравьева, которая стала четвертой на чемпионате России, но была хороша на этапах «Гран-при». Здесь Марк [Кондратюк], который заболел. Все заболели, но все «воскресли» для этого шоу. И Евгений из берлоги рублевской выберется.

Александра Трусова и Марк Кондратюк в шоу «Снегурочка». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В турне «Союз чемпионов» будет суперзвезда — одиночник не из России

— Насколько сложно было проводить премьеру без Евгения?

— Давайте отметим ребят, которые достойно отработали. На премьере, когда не было Евгения, мне две женщины в лифте сказали: «Что, Плющенко не будет? И зачем мы пришли тогда?» Но Саша Самарин прекрасно откатался. И Саша Трусова была звездой. Она была не в состоянии выйти к прессе после премьеры, просто коньки не могла снять.

— Тройной аксель прыгал Александр — это отсылка к Евгению Плющенко, который его восстановил? Многие в шоу двойными ограничиваются.

— Это в других шоу ограничиваются двойными акселями, в шоу Плющенко не ограничиваются тройными акселями. Мы в принципе не берем спортсменов, которые не прыгают. Это в другие шоу, где просто катаются. А в наших — кто не рискует, тот не выигрывает. Знаю, что меня многие критикуют после истории, когда Женя Семененко упал на четвертном прыжке. Но ребятам надо прыгать. Мировое фигурное катание ушло очень далеко, и приходить и смотреть, как просто по кругу катаются, — это и на меня можно посмотреть, я умею по кругу кататься. Наши шоу будут экстремальными, крутыми за счет в том числе ультра-си.

— У вас в шоу яркие декорации...

— Декорации? Нет, это не у нас, это в других шоу.

— Но они все-таки были, и много костюмов... Сколько вы потратили на шоу?

— Зачем вам это знать, расстраиваться, наши деньги считать? Самое главное — наша душа. У нас сильная команда. У нас впереди тур «Союз чемпионов», который стартует в апреле, 12 городов. Надеюсь, Саша Трусова будет одной из главных звезд, будет еще одна суперзвезда, пока его не могу объявить... Ой. Язык мой — враг мой.

— Одиночник?

— Да, да. Но не из этого... пространства.

— Не из России?

— Нет. Мы привыкли удивлять. У нас большие планы. Я очень рада, что команда Евгения выиграла прыжковый турнир, что Соня стала четвертой. Дима Алиев тоже четвертый, как мой муж говорит, деревянные медали. Рада, что у Саши Самарина бронза. Мы не перестанем вас удивлять.

У меня все прыгают, у Навки красиво катаются

— Как бы вы охарактеризовали атмосферу на ваших шоу?

— У нас очень профессиональная команда. Ко мне один человек из мира спорта, хореограф, подошел и спросил меня: «Это же какой бюджет должен быть на такой состав в шоу?» Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей. Столько получил коллектив за наше шоу. Можете представить, сколько ушло на шоу в целом. Но может быть очень красивое шоу, но плохой свет. Или костюмы не очень. Или никто не прыгает. А у нас все красивое и все прыгают. Мне было сегодня как продюсеру офигенно!

— Проводите не только вы такие шоу, но и Татьяна Навка. В чем с вами точно никто не сравнится?

— У Тани очень красивые декорации, большой масштаб с точки зрелищности. Я с ней не конкурирую, потому что две женщины-продюсера — это сила. Таня хочет сделать лучше меня, я хочу сделать лучше нее. Таня уходит в Восток, мы — в Россию. Мы очень разные. У меня все прыгают, у Тани все катаются. Они очень красиво катаются, но они, к сожалению, не прыгают. У нее офигенные декорации, очень много вложено денег. У меня скорее построено на человеческом факторе, на эмоциях, харизме наших спортсменов. Наше отличие не только от Тани, но и от Ильи Авербуха, который является серьезного уровня продюсером, очень хорошо чувствует тренды, — что у них нет балета, а я хочу, чтобы он был. Все шоу крутые, но не у всех есть возможность сходить в Большой театр, увидеть танцующих балерин. Лед и балет — это наша фишка. Если кто-то повторит, это уже будет плагиат! Как номер с роялем, из которого появляется танцовщица (Рудковская снова намекает на шоу Навки. — Прим. «СЭ»). Нужно делать что-то свое, а не смотреть, кто что делает.

— Как удалось Сашу уговорить на выбросы?

— А там не надо никого уговаривать. Если она что-то делает первая — она это делает. Летать она захотела и научилась, на пуантах танцевать — это очень сложно — научилась. Выброс двойной риттбергер — Марк может подтвердить, что она немного его репетировала. Уникальный талантливый человек уникален во всем. Русская Ракета на то и Ракета, что может делать уникальные вещи. Я горжусь нашими ребятами, командой, в которой один за всех и все за одного.

Александра Трусова в шоу «Снегурочка». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В марте откроется академия «Ангелы Плющенко» в Москве

— Сколько по времени готовили шоу?

— Мы шоу готовили с июля, но Дима Алиев за два дня готовился, Соня тоже только вернулась с чемпионата. Самым сложным было написать либретто. Я сказала Сергею Филину — хочу, чтобы история заканчивалась по-доброму. Он ответил — тогда это должно быть гениально. Давайте уговаривать Сашу на пуанты. Когда я сказала Саше: «Тебе нужны пуанты», она ответила: «А почему нет?» Знаете, у нас многие исполнили стрип-пластику: Алина Загитова, Женя Медведева, Саша Трусова, но на пуанты Саша встала первая. Опять, если кто-то повторит, это уже будет плагиат. Зафиксируем, что сегодня Саша сделала потрясающе красивый номер для вас. Какое было красивое платье — ткань всю везли из Парижа. Кто вам такое расскажет?

— Как вы с Евгением вместе работаете над шоу? Есть разногласия, отражалось ли это на работе?

— У меня вообще никаких разногласий нет. Иногда есть споры с Сергеем Юрьевичем Филиным, потому что он считает мои идеи слишком амбициозными. Но потом мы их вместе стараемся реализовать.

— То есть вы разделяете работу и семью?

— Конечно. Я же мудрая жена.

— Как продвигается строительство вашего катка в Москве?

— Я вас всех приглашаю, кстати. В конце марта у нас будет открытие нашей академии в Москве — две ледовые арены, ресторан, гостиница. Думаю, это будет самая красивая арена среди частных в мире. Она будет также сделана в стиле шале, с камином, с доброй атмосферой, потому что Евгений, когда бы маленький, рос в сильном недостатке финансовых возможностей, делил с мамой яблоко напополам, собирал бутылки, жил в нищете. Его идея — создать такие условия для спортсменов, чтобы подобных проблем не было. У нас Дима оставался, Марк оставался. Мне кажется, все в восторге. Естественно, открытию академии будет посвящено ледовое шоу. Будет грандиозно, как умеет делать Яна Рудковская.

— Вы сами руководите строительством?

— Я все делаю сама — и в строительстве, и в шоу. Я уникальна в этом, второй такой нет. Я имею такой статус, что со мной уже никто не спорит. Со мной может поспорить Евгений, я в его номера не лезу. А он не лезет в элементы шоу.